أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على أن الزعيم فقد فرصة تاريخية في الفوز بنتيجة كبيرة على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثالثة بـ دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تعليق مدرب الهلال:

وتحدث دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: “غابت عنّا الأهداف بالشوط الأول، وكان هناك تسرع من بعض اللاعبين، لكن بالمجمل استحوذنا على المباراة، وخلقنا كمًّا هائلًا من الفرص، والنتيجة لا تعكس واقع المباراة”.

وأضاف دياز: “الأزرق يمتلك نجومًا على مستوى عالٍ، ويحلم أي مدرب أن يقود هذا الفريق، وتحقيقنا 11 انتصارًا أمر إيجابي ولكن لن نقف عند هذا الحد، ونأمل في تحقيق رقم قياسي في تاريخ هذا النادي”.