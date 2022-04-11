أعرب المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الريان القطري، مشيدًا بأداء اللاعبين.

رامون دياز يعلق على الأداء:

وعلق رامون دياز قائلًا: “سعيد جدًّا بهذا الفوز، واللاعبون طبقوا ما طلبته منهم بشكل جيد، وتحكموا في المباراة وخلقوا العديد من الفرص وأهنئهم على هذا الأداء”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “الفريق قدم أداء كبيرًا وتحكمنا بالمباراة وخلقنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف”.

واختتم رامون دياز تصريحاته قائلًا: “الاصابات أمر طبيعي لأن فريق الهلال يشارك بكذا منافسة وهذا ما يساهم بإجهاد اللاعبين، لذلك نحن نريح عددًا من اللاعبين ونداور بينهم”.

الهلال يتجاوز الريان بثلاثية:

ولعب الهلال ضد الريان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.