افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره الآسيوي بالفوز على الشارقة الإماراتي بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين الهلال والشارقة:

بدأت مباراة الهلال ضد الشارقة بداية سريعة جدًّا، حيث تقدم صالح الشهري بـ الهدف الأول لـ الزعيم في الدقيقة الخامسة من أحداث الشوط الأول من ركلة جزاء، بعدما أشار بها الحكم، ليسددها اللاعب في المباراة مباشرة، ليتعادل الفريق الإماراتي سريعًا بتوقيع أوتابيك شو كوروف بعد دقيقتين فقط من أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمريرة سحرية من اللاعب ماثيوس بيريرا ذهبت مباشرة لـ ميشيل لكي يسجل هدف التقدم لحامل اللقب في الدقيقة الـ 63 من أحداث المباراة.

دياز يواصل تألقه مع الزعيم:

ويواصل المدير الفني لنادي الهلال تألقه منذ العودة للقيادة الفنية للزعيم، حيث قاد الأزرق خلال تسع مواجهات منذ عودته ليحقق العلامة الكاملة مع الفريق حتى الآن.

وتمكن المدرب من الفوز في المواجهات التسعة التي قاد بها الإدارة الفنية للهلال، حيث سجل المدير الفني 24 هدفًا، واستقبلت شباكه ست أهدف فقط، ليبرهن على قوة المنظومة الدفاعية للفريق.

وخلال الـ9 مواجهات، حقق فوزًا غاليًا على النصر، والاتحاد، وأخيرًا على الشارقة الإماراتي في افتتاح المشوار الآسيوي نحو اللقب الثاني على التوالي، كما صعد الزعيم لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.