أبدى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، رد فعله، بعد التعادل مع نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 2/ 2 بالجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال دياز بعد المباراة: “الهلال يمتلك ثقافة الفوز وهي ترسخت في هذا النادي وأصبحت عادة”.

دياز يوجه رسالة شكر للاعبي الهلال:

وأضاف: “أشكر اللاعبين على إظهار شخصيتهم الرائعة طوال 12 مباراة واصلوا فيها تأدية طاقات هائلة، رغم التأخر اليوم إلا أننا امتلكنا ردة فعل إيجابية جدًّا”.

وتابع: “يحدث أحيانًا أننا لا نكون جيدين وهذا الأمر حصل اليوم ولكن حاولنا تغيير بعض الأمور بين الشوطين وعدلنا بعض الأمور”.

وأضاف دياز: “سنقف على مدى جاهزية اللاعبين في المباراة القادمة وسنسعى لتحقيق الفوز بها”.