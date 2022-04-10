أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، على أن إصابة المهاجم صالح الشهري ستكون مؤثرة على الأزرق، وذلك قبل مواجهة نادي الريان القطري.

رامون دياز يتحدث عن صالح الشهري

وتحدث دياز في المؤتمر الصحفي قائلًا: “في البداية نتمنى الشفاء العاجل لصالح الشهري، وهو لاعب جيد، لدينا مهاجمون شباب ‘الحمدان ورديف’ وموسى ماريغا سبق أن لعب بهذا المركز ولذلك لدينا الخيارات وسنقرر من يلعب وفق ما أراه أفضل للفريق”.

وأضاف دياز: ” جانغ لاعب جدًا مهم وهو أحد أعمدة الدفاع، لكن لدينا البدلاء الجيدين ويملكون قدرات عالية لتعويض غياب أي لاعب، كويلار سيشارك غدًا ونتمنى يقدم أداءً رائعًا مثل العادة”.

وأشار: ” فريق الريان لديهم مدرب من أمريكا اللاتينية ودائم ما يحرص على تقديم كرة قدم جميلة، وغدًا لا خيار لدينا سوى الفوز لأنه سيرفع حظوظنا بالتأهل للدور التالي”.

دياز يعلق على موعد المباراة وقت الإفطار

وحول موعد المباراة وقت الإفطار، قال دياز: “سنحترم موعد المباراة، وأعددنا برنامج ليكون هناك أقل تأثير على اللاعبين، بحيث يفطر اللاعبون ونتوجه سريعًا للملعب.