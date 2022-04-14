شدد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على أهمية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة، مؤكدًا أن الفوز يُقرب الزعيم من التأهل.

رامون دياز يؤكد أهمية المباراة

وتحدث رامون دياز قائلًا: “سعيد بتحقيق فوزين في الجولتين الماضيتين، ومباراة الغد جداً مهمة والفوز بها يضمن لنا بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور التالي، وسنستمر بالمداورة وإراحة بعض اللاعبين”.

وعن الرغبة في رد الاعتبار بعد الهزيمة من استقلول، قال رامون دياز: “كرة القدم تمحنا أحياناً فرصة للانتقام، لكن ظروف المباراتين مختلفة ونحن ننظر المباراة كثلاث نقاط ونحاول الفوز بها وحسم التأهل بشكل مبكر لإراحة بعض اللاعبين”.

الهلال في دوري أبطال آسيا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد استقلول، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل استقلول الترتيب بدون نقاط، حيث خسر أمام الشارقة والريان.