حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الفوز على الريان القطري بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ونجح نادي الهلال في تحقيق العلامة الكاملة في المجموعات حتي الآن، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بعد الفوز على الدحيل ثم الريان.

رامون دياز يحقق الانتصار الثالث على الريان:

ويمتلك الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، تاريخ مواجهات مشرق ضد الريان، حيث لم يسبق له الهزيمة ضد الفريق القطري من قبل.

واصطدم رامون دياز، مع نادي الريان، خلال ولايته لـ الإدارة الفنية لنادي الهلال في ثلاث مواجهات، تمكن من تحقيق ثلاثة انتصارات بالعلامة الكاملة ضد الفريق الأحمر.

وخاض الأرجنتيني ثلاث مباريات مع الهلال السعودي، ضد الريان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، الأولى في عام 2017، حيث أقيم اللقاء في السعودية، وفاز الزعيم بهدفين لهدف.

وتمكن من تسطير الانتصار الثاني في إياب مجموعات 2017، حيث أنهى المباراة بـ أربعة أهداف مقابل هدف، والأخيرة كانت الليلة والتي حسمها الزعيم بثلاثية نظيفة، وتصدر بها المجموعة.