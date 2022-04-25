رحل عن عالمنا اليوم الاثنين، الشاعر علي غرم الله الدميني، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، على إثر معاناة مرضية قصيرة.

والشاعر الدميني يعتبر من أبرز الشعراء المجددين، والذي استمرت إبداعاته طيلة 50 عامًا، وخاصة خلال حقبة الثمانينات، وهو من مواليد قرية محضرة بمنطقة الباحة 1948م.

أشهر أعماله

ومن أشهر أعماله الشاعر الراحل، (رياح المواقع)، و(بياض الأزمنة)، و(خرز الوقت) و(بأجنحتها تدق أجراس النافذة)، وقصيدته (الخبت) ، وله روايتان، (الغيمة الرصاصية) و(أيام في القاهرة وليال أخرى).

وأشرف الدميني بجانب أعماله الأدبية على ملحق (المربد) الثقافي الشهير في الثمانينات في صحيفة اليوم، وأسس مجلة (النص الجديد) والتي كانت تصدر من الدمام في مطلع الثمانينات .