وجه المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، رسالة غير مباشرة إلى نادي الاتحاد، وذلك بعد تألقه مؤخرًا مع الجانرز.

وكان اسم النني ارتبط بالانضمام لنادي الاتحاد في صيف 2022 في حال غادر نادي آرسنال ولم يجدد عقده.

محمد النني يحسم مصيره:

ونقل الصحفي مارك مان براينز الصحفي بشبكة PA Sports الإنجليزية تصريحات النني حول مستقبله مع آرسنال، حيث أكد اللاعب المصري صاحب الـ30 عامًا أنه باقٍ مع الجانرز خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه قريب من تجديد عقده.

يذكر أن النني كان قدم مستويات مميزة في مباراتي آرسنال ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي وساهم في حصد فريقه للنقاط الـ6 أمام الفريقين.

وانضم محمد النني إلى آرسنال في عام 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري.