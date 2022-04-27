وجه الأمن العام رسالة إلى المواطنين والمقيمين بشأن الكثافة العالية اليوم الأربعاء في المسجد الحرام.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أخي المواطن، أخي المقيم: يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين، وصلاتك في المسجد القريب منك فيه تخفيف للزحام وتعاون مقدر.

وامتلأ صحن الطواف بالمعتمرين من كافة بقاع الأرض يوم 26 رمضان خاصة في فترة المساء ترقبًا لأداء صلاة المغرب والعشاء في ليلة 27 رمضان، راجين من الله أن تكون ليلة القدر هذه الليلة.

تخصيص صحن الطواف للمعتمرين:

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وجه في وقت سابق بتخصيص صحن الطواف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت الرئاسة أن التوجيه يأتي بهدف تسهيل أداء المعتمرين نسكهم، خاصة مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.