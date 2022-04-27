ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، قبل مباراته ضد السد القطري اليوم.

الفيصلي في صدارة المجموعة:

وتأهل عنابي سدير إلى منافسات دور الـ16 رسميًّا بعد نتائج مباريات الأمس في دوري أبطال آسيا، وكان يسعى لتحقيق الفوز أمام السد، من أجل التأهل في صدارة الترتيب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحسم الفيصلي صدارة مجموعته بشكل رسمي بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف ضد الوحدات الأردني، قبل قليل، حيث رفع الأوزبكي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن عنابي سدير.

ونجح عنابي سدير في التأهل إلى منافسات دور الـ16 خلال مشاركته الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، ليكرر انطلاقة 4 فرق سعودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عنابي سدير والسد في دوري الأبطال:

وقبل مباراة اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الأخيرة، يملك الفيصلي في رصيده 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الترتيب برصيد 4 نقاط.