تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد مومباي سيتي الهندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وسط منافسة قوية على حصد الثلاث نقاط.

الشباب يتألق في المجموعات

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا في النسخة الحالية من البطولة، حيث حقق أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته، بعد حصد 10 نقاط في أول 4 مجموعات، لينفرد بصدارة مجموعته.

ويطمح الليوث لتكرار الفوز على مومباي سيتي بعد التفوق عليه بثلاثية دون رد في الجولة الأولى، وحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور التالي، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط.

مومباي سيتي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي لتعويض خسارته السابقة، والظهور بشكل أفضل أمام الشباب، خاصة أنه نجح في استعادة توازنه وتعادل ضد الجزيرة الإماراتي في الجولة الماضية.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي 4 نقاط، ويحتل المركز الثالث في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، ويطمح بتحقيق مفاجأة والصعود إلى الدور التالي في مشاركته الأولى بالمسابقة.