رفض البرلمان الباكستاني، اليوم الأحد، مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء، عمران خان، وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه.

رفض حجب الثقة

وأفاد نائب رئيس البرلمان أسد قيصر بأن “سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان فغير دستوري”، فيما أعلن عمران خان حل الحكومة.

ووافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب رئيس الوزراء بحل البرلمان، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

عمران خان يواصل مهامه

وقال وزير الإعلام الباكستاني إن عمران خان سيواصل تأدية مهامه بعد قرار حل الحكومة، مؤكداً إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوماً.

وقبلها، خرج العشرات إلى شوارع مدينة كراتشي ثاني أكبر المدن الباكستانية، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء عمران خان، وذلك استباقاً لجلسة بالبرلمان الباكستاني، والتي عقدت اليوم، للتصويت على مقترح بإسقاط حكومة رئيس الوزراء.

وقدمت المعارضة الموحدة اقتراحاً بحجب الثقة عن خان في جلسة برلمانية، وإذا ظلت المعارضة موحدة فمن المتوقع ألا يحصل خان على الأصوات اللازمة لنجاته من اقتراع حجب الثقة، والتي تبلغ 172 صوتاً.