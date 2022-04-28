رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاستعدادات والإجراءات الفنية من أجل تهيئة الساحات المحيطة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين والمعتمرين.

وبين وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أن المسجد الحرام وساحاته مهيئة لاستقبال جموع المصلين والمعتمرين لأداء شعائرهم بكل يسر وسهولة، من خلال القيام بوضع خطوط الصلاة وأعمال الدهانات ومعالجة رخام المواقع المتاحة لزوار بيت الله الحرام، وذلك بتركيب قرابة (٥٠٠٠) قطعة رخام بمساحة إجمالية تتجاوز (٢٥٠٠م٢) بمبنى المطاف بدور الصحن والدور الأرضي والأول والساحات الشرقية والجنوبية والغربية، وتنفيذ أعمال الجلي لمساحة إجمالية تتجاوز (٢٠٠٠م٢) والتأكد من سلامة المنظومة الصوتية بكافة المواقع المخصصة للصلاة، و التي خُصصت مؤخرا لضيوف الرحمن، مع متابعة تركيب وتشغيل عدد (١١) عمودا خاصا بمراوح تلطيف الهواء الرطب .

وأكد الوقداني بأن ما تقوم به الرئاسة مع الشركاء الإستراتيجيين وشركاء النجاح من متابعة ضبط مستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، والذي يهدف إلى تحقيق أبرز مستهدفات الرؤيا الطموحة والمتمثلة في إثراء تجربة زوار بيت الله الحرام، وتوفير بيئة تعبدية ملائمة لأداء الشعائر على أكمل وجه.

