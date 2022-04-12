تعد سفر الإفطار هي المنظر الأجمل خلال شهر رمضان المبارك داخل المسجد الحرام، حيث تنتشر أكثر من 13000 سفرة إفطار في مختلف أنحاء المسجد الحرام وساحاته.

تعليمات وضوابط:

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي: إن الإدارة العامة لشؤون الخدمية تقوم بالتعريف بالتعليمات والضوابط ذات العلاقة بسفر إفطار الصائمين في المسجد الحرام من خلال إدارة الساحات ووحدة سفر الإفطار، حيث يحرص الكثير من القائمين على إفطار الصائمين على الحضور يوميًّا قبل صلاة العصر لنقل مكونات سفرة الإفطار في المسجد الحرام بانسيابية عالية، حيث يقدر عدد السفر أكثر (13000) سفرة ومدة رفعها دقيقتان.

توجيهات السديس:

واختتم الندوي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري، داعيًا الله- عز وجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.