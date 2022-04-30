يواصل البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق الأول كرة القدم بنادي ليفربول، تفوقه مع الريدز في الدوري الإنجليزي، وبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الراهن.

وحقق نادي ليفربول الفوز بهدف نظيف ضد نادي نيوكاسل يونايتد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص المباراة بين الليفر ونيوكاسل:

وضغط نادي ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد، منذ الدقائق الأولى في المباراة، حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى الخصم، عن طريق الهجمات المتكررة لهجوم الريدز.

وفي الدقيقة الـ20، ميلنر يستخلص الكرة في وسط الملعب بكل قوة، وتصل إلى جوتا الذي يُمرر كرة بينية إلى كيتا، الذي يراوغ حارس المرمى بكل براعة ويُسدد الكرة في المرمى معلنًا تقدم الريدز.

ويعتبر هدف نابي كيتا، هو هدف اللقاء الوحيد، حيث اعاد به نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي، في انتظار نتيجة مباراة نادي مانشستر سيتي.

رقم مُميز لـ أليسون بيكر:

وتمكن أليسون بيكر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من تحقيق رقم استثنائي خلال مواجهات فريق الريدز، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر البرازيلي أليسون بيكر هو حارس المرمى الوحيد الذي تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة، خلال 20 مباراة، كأكثر حارس مرمى يحقق هذا الرقم في الدوريات الخمس الكبري.