يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره ريال مدريد الإسباني، في ذهاب منافسات نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي وريال مدريد:

ومن المقرر، أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على إستاد الاتحاد.

ويطمح الفريقان في تحقيق نتائج إيجابية من أجل مواصلة سيرهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى صاحب الأرض لحصد أول ألقابه، فيما يأمل البطل القياسي في استعادة أمجاده.

رقم مميز لـ مدرب مان سيتي:

وقابل بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، نادي ريال مدريد خلال المواجهات الإقصائية، مرتين، تمكن من الفوز بهم وأقصي الفيق الإسباني.

وكان جوارديولا مدربًا لبرشلونة في المواجهة الأولى حيث أقصاهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في موسم 2010- 2011.

وفي موسم 2019- 2020، أقصي مانشسر سيتي بقيادة بيب جوارديولا نادي ريال مدريد من دور الـ 16، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وفي حالة الفوز على نادي ريال مدريد غدًا، سيكون جوارديولا أول مدرب في التاريخ يقصي الفريق الإسباني في ثلاث مناسبات مختلفة، في دوري أبطال أوروبا.