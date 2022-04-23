يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أرقامه المميزة بصحبة الشياطين الحمر، منذ عودته لـ البريميرليج في بداية الموسم الحالي.

وسجل كريستيانو رونالدو، هدفًا في مواجهة مانشستر ويونايتد وآرسنال، التي تقام الآن على ملعب الإمارات، حيث يتقدم المدفعجية على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف لهدف.

رقم مميز لـ رونالدو:

ويُعد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، أول لاعب في التاريخ يصل إلى 100 هدف وأكثر، في الدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي.

وتمكن البرتغالي من إحراز 311 هدفاً، بصحبة نادي ريال مدريد الإسباني، في الليجا، كما استطاع تسجيل 100 هدف بقميص نادي مانشستر يونايتد في البريميرليج.

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو واحد من أربعة لاعبين، الذين سجلوا أكثر من 100 هدف من الدوريات الخمس الكبرى، وهم على النحو التالي: “إينسون كافاني، جونزالو هيجواين، وزلاتان إبراهيموفيتش”.