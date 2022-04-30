قدم سلمان الفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أداءً استثنائيًا ولافتًا للنظر مع الزعيم، خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وحسم نادي الهلال تأهله إلى دور الـ16، منذ الجولة الرابعة، حيث يُعد أولى الفرق التي حسمت بطاقة الصعود إلى أدوار خروج المغلوب، في دوري أبطال آسيا.

رقم مميز لـ سلمان الفرج:

ويُعد سلمان الفرج، أكثر نجوم نادي الهلال تألقًا، في دوري أبطال آسيا، حيث حقق رقماً تاريخياً في دور المجموعات الآسيوي، خلال الموسم القائم.

وبفضل مساعدات اللاعب تمكن الزعيم من تقديم مردود جيد، خلال دور المجموعات، حيث حقق الفوز في أربع مباريات متتالية، فيما تعادل في المواجهة الخامسة، وخسر لقاءً وحيداً.

ويعتبر سلمان الفرج نجم نادي الهلال، هو الوحيد الذي تخطى حاجز الـ 500 تمريرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يُعد أبرز الأرقام التاريخية لـ اللاعب في المسابقة.

الهلال ضد الفيحاء:

ومن المقرر، أن يقابل نادي الهلال نظيره الفيحاء في الجولة الـ26، في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء المقبل، 3 مايو، عند الساعة 7:10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يأتي في الصدارة الاتحاد برصيد 60 نقطة، وفي المركز الثالث النصر بـ 48 نقطة، والشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.