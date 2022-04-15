يواصل محمد البريك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه مع الزعيم في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، فضلًا عن تسطير الأرقام القياسية.

البريك يسجل رقمًا قياسيًا بـ اسمه:

ويُعد البريك أفضل لاعبي الهلال، وأكثرهم فاعلية على مرمى الخصم، خاصة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، من حيث المساهمة التهديفية.

ويمتلك المدافع محمد البريك رقمًا قياسيًا مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يُعد أكثر مدافع صناعة لـ الأهداف في البطولة الآسيوية منذ عام 2013، برصيد 11 هدفًا.

ويتفوق عليه سالم الدوسري، حيث تمكن من تقديم 16 تمريرة حاسمة، في دوري أبطال آسيا، مع الزعيم، ليكون الثنائي هما الأكثر فاعلية فى البطولة الآسيوية.

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشبنه:

ويقابل نادي الهلال نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير محمد بن فهد.