يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، تألقه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يقدم الذئاب أداء مميزًا منذ بداية المسابقة وحتى الجولة الماضية.

ويحتل نادي التعاون صدارة مجموعته بالتساوي مع نادي الدحيل القطري برصيد ست نقاط لكل فريق، حيث يأمل الذئاب في خطف الصدارة غدًا ضد سباهان أصفهان الإيراني.

وقدم نادي التعاون أداءً مميزًا ضد نظيره سباهان أصفهان الإيراني، حيث تغلب عليه بثلاثة اهداف دون رد، في مباراة شهدت العديد من الأرقام المميزة.

رقم مميز لـ الذئاب ضد سباهان:

وسدد نادي التعاون خلال مباراته ضد نادي سباهان أصفهان 16 تسديدة، منهم 6 بين الثلاث خشبات، وهو أكبر عدد من التسديدات في مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا منذ 2017.

وتكرر هذا الرقم المميز في عام 2017، خلال مواجهة استقلال طهران والتي شهدت عددًا أكبر من التسديدات برصيد 24 تسديدة، منهم 9 على المرمى.