تواصل الفرق السعودية تفوقها، في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال هذه النسخة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بنظام التجمع.

رقم مميز آسيويًّا:

وتتصدر الفرق السعودية مجموعاتها في دوري أبطال آسيا، حيث يشارك أربع فرق سعودية الهلال، الشباب، التعاون، فضلًا عن نادي الفيصلي، إذ حققت الفرق السعودية رقمًا مميزًا في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد مرو ثلاث جولات حتى الآن.

ونجحت في حصد 29 نقطة، من أصل 36 نقطة، حيث تعد أفضل الأرقام التي تم تحقيقها حتى الآن.

وحقق الهلال تسع نقاط بالعلامة الكاملة، فيما تمكن الشباب من جمع سبع نقاط بالتساوي مع الفيصلي من فوزين وتعادل، بينما حقق التعاون ست نقاط بعد الفوز في مباراتين.