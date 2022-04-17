يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد مرور ثلاث جولات محققًا العلامة الكاملة.

رقم مميز لـ حامل اللقب:

وحقق نادي الهلال رقمًا مميزًا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022، كأكثر الفرق المشاركة في المسابقة الآسيوية لمسًا للكرة في منطقة جزاء الخصم.

وجاء الهلال في المرتبة الأولى، برصيد 119 مرة، فيما تبعه الشباب برصيد 82 مرة، والشارقة في المرتبة الثالثة برصيد 80 مرة، والتعاون في المركز الرابع برصيد 74 مرة.

واحتل المركز الخامس نادي السد القطري 68 مرة، والدحيل في المركز السادس بـ 59 مرة، وفولاد في المركز الأخير برصيد 58 مرة.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر، أن يقابل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره استقلال دوشنبه، يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.