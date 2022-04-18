يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تفوقه منذ بداية الجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد خوض ثلاث مباريات من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتألق لاعبو الهلال خلال دور المجموعات بشكل لافت للنظر، على الرغم من الغيابات الكبيرة التي تشهدها صفوف الزعيم، ولكنه حقق مزيدًا من الأرقام القياسية آسيويًا.

رقم مميز لـ سلمان الفرح وكنو:

وحقق كل من “سلمان الفرج، ومحمد كنو” لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا مميزًا، بعد مرور ثلاث جولات في دور المجموعات ببطولة دور أبطال آسيا.

ويعتبر الثنائي، هما الأكثر تمريرًا بشكل صحيح آسيويًا، حيث يأتى سلمان الفرج في المركز الأول برصيد 274 تمريرة، ومحمد كنو في المركز الثاني برصيد 259، فيما يظهر في المركز الثالث بسام الراوي لاعب نادي الدحيل بـ 232 تمريرة.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر، أن يواجه نادي الهلال نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، غدًا الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.