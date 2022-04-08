يأمل نادي الهلال مواصلة تألقه في النسخ الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام فريق الشارقة الإماراتي اليوم.

نادي الهلال يتألق في افتتاحية الآسيوية

وتجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الخسارة بالمباراة الافتتاحية في آخر 8 مشاركات بالبطولة الآسيوية، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات، وتعادل 5 مرات.

ويطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، للحفاظ على سلسلة انتصاراته الأخيرة، وتجاوز عقبة الشارقة، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مشواره في مشاركاته الثلاث الماضية في بطولة دوري أبطال آسيا بالفوز في مواجهتين والخسارة في لقاء.

الهلال في المجموعة الأولى

ويقع الزعيم على رأس المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًا من الشارقة الإماراتي، الريان القطري واستقلول الطاجيكي.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة الشارقة الإماراتي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.