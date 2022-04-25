أكد الباحث في الفلك خالد الزعاق أنه في شهر رمضان لهذا العام نودع شهور الربيع الحار، والسنة القادمة سيدخل مرحلة الربيع المعتدل.

رمضان في الشتاء:

وتابع الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بعد خمس سنين يدخل حيز الشتاء، وبعد 23 سنة يدخل حيز القيظ”.

ولفت إلى أن شهر رمضان من الشهور العربية القديمة، وكان يقع في شدة الحر ولهذا سمي من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها، وقيل من شدة حرارة جوف الإنسان جراء قلة الأكل، ورمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، ويسمى بشهر الصوم وشهر الغفران وربيع الفقراء، كناية على العطايا للفقراء خلال هذا الشهر، كعطايا الربيع لنا بشتى أنوع النباتات في موسم الربيع، فهو موسم المحبة والألفة والتعاضد، وله نمط حياتي وسلوك اجتماعي خاص به يختلف عن غيره من الشهور.

اعتدال الأجواء:

وتابع الزعاق: “في بدايته تعتدل الأجواء ليلًا ونحس بالأجواء الصيفية نهارًا، وفي نهايته يبدأ الحر الفعلي، وفي منتصفه تبدأ هجرة الطيور الصغيرة عالميًّا”.