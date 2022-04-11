أظهرت مجموعة من صور الأقمار الصناعية الجديدة تحرك المئات من المركبات المدرعة الروسية وحشدها؛ لمواجهة كبيرة مع القوات الأوكرانية يمكن أن تحدد نتيجة الصراع بين البلدين.

وتوثق الصور طابوراً طويلًا من المدرعات والمركبات يمتد لأكثر من ثمانية أميال عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ويبدو من خط السير أنها تتجه نحو شرق أوكرانيا حيث يتوقع أن تكون المعارك حاسمة.

وقد شاركت شركة الأقمار الصناعية Maxar Technologies تلك الصور بالأمس، حيث التُقِطت الصور للمدرعات وهي تتحرك عبر بلدة فيليكي برلوك، بالقرب من مدينة خاركيف.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يتجه عشرات الآلاف من القوات الروسية إلى مناطق لوهانسك ودونيتسك، المعروفة مجتمعة باسم دونباس؛ حيث يسعى الكرملين إلى تحقيق نصر هناك عن طريق السيطرة على المدن الرئيسية.

شرق أوكرانيا يمثل أفضل فرصة لنجاح روسيا

ووفقًا لمسؤولين غربيين، فإنه يُعتقد أن القادة الروس ينظرون إلى دونباس على أنها تمثل أفضل فرصة لهم للنجاح، حيث انسحبوا من مناطق أخرى، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، لتركيز جهودهم هناك.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، الليلة الماضية إن أوكرانيا مستعدة لنشوب معارك كبيرة، بما في ذلك دونباس.

تكهنات بلقاء الرئيسين بوتين وزيلينسكي

وأشار بودولاك إلى أن القتال قد يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، بعد ذلك قال إنه يتوقع أن يجتمع الرئيسان فولوديمير بوتين وزيلينسكي للاتفاق على التسويات الخاصة بالأزمة بين البلدين.