أعلنت روسيا حظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها.

كذلك منعت موسكو دخول وزيرة الخارجية ووزير الدفاع البريطانيين إلى أراضيها، وذلك على أعقاب الحرب الأوكرانية.

قصف كييف:

يذكر أن الجيش الروسي كان هدد يوم الأربعاء الماضي بقصف مراكز قيادية ورسمية في كييف ذا استمرت القوات الأوكرانية بشن ضربات والقيام بعمليات تخريب على الأراضي الروسية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناتشينكوف حينها أنه إذا استمرت ما وصفها بالمحاولات التخريبية الأوكرانية على أهداف في أراضي روسيا، فإن بلاده ستنفذ ضربات على مراكز قيادة، بما فيها مواقع في كييف، وهو أمر امتنع عن القيام به الجيش الروسي حتى الآن”، وفق تعبيره.