أصابت صواريخ من روسيا محطات في مناطق لفيف وريفني وفينيستا وكييف في الساعات الأولى من اليوم، وذلك بعد أن استخدمها كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وهي أعلى زيارة من وفد أمريكي لأوكرانيا، ما جعل الصحافة الغربية تصف هذا بأنه رسالة من فلاديمير بوتين إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن.

وكانت المحطات التي تم ضربها واحدة في بلدة كراسني، على بعد 70 ميلًا فقط من الحدود مع بولندا، كما سُمع دوي المزيد من الانفجارات في زمرينكا، وسط أوكرانيا، على بعد حوالي 150 ميلًا جنوب غرب كييف.

وقال رئيس خدمة السكك الحديدية الأوكرانية، ألكسندر كاميشين، إن الضربات جاءت كلها في ساعة واحدة في وقت مبكر من يوم الاثنين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تحذير من الكرملين إلى الغرب

وتُعتبر أخبار الضربات القريبة جدًا من الحدود البولندية تحذيرًا من الكرملين إلى الغرب، بعد ساعات فقط من استخدام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن السكك الحديدية في المنطقة للسفر إلى كييف واللقاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويُعتقد أن اجتماعهم قد تم بين الساعة 10 مساءً والساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي قبل عودتهم إلى بولندا، حيث أخبر بلينكن الصحفيين بعد ذلك أن الوفد سافر بالسكك الحديدية.

ويبدو أن الضربة على كراسن استهدفت الخط الرئيسي الممتد من بولندا إلى أوكرانيا، على الرغم من عدم الكشف عن مسار بلينكين وأوستن الدقيق، وتعد هذه الزيارة أعلى مستوى لوفد أمريكي يزور كييف منذ اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا قبل أكثر من شهرين.

انفجارات في روسيا

وجاءت ضربات السكك الحديدية يوم الاثنين أيضًا في الوقت الذي هز فيه انفجاران مدينة بريانسك الروسية، بالقرب من الحدود الأوكرانية، مع اندلاع حرائق كبيرة في مستودعين للنفط، وقد قالت وسائل الإعلام الأوكرانية أن كييف هي من استهدفت المستودعات.

وفي المقابل، قالت وسائل إعلام رسمية في روسيا، صباح اليوم، إن النيران اندلعت في مستودع نفط ترانسنيفت-دروجبا في الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي قبل اندلاع حريق ثان في منشأة عسكرية قريبة منه تقع على بعد حوالي 15 دقيقة.

واستخدم بلينكين وأوستن الزيارة للإعلان عن موافقة الولايات المتحدة على بيع ذخيرة بقيمة 165 مليون دولار للجهود الحربية الأوكرانية، إلى جانب أكثر من 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي.

ومن جانبه، قال زيلينسكي في الاجتماع إنه ممتن للغاية للمساعدة الأمريكية وأشاد بشكل خاص بالرئيس جو بايدن على دعمه الشخصي.