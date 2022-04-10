توجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالاعتذار لأحد الأطفال مشجعي نادي إيفرتون بعد أن حطم اللاعب البرتغالي هاتفه النقال بعد مباراة اليونايتد وإيفرتون ظهر أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

رد فعل والدة الطفل:

وكانت والدة الطفل قالت عبر حسابها في “تويتر” بعد المباراة: “مباراة جميلة في كرة القدم مع نجلي جاك تحولت إلى شكوى إلى الشرطة، لأن رونالدو حطم هاتفه، أثناء تسجيل خروج اللاعب وهو غاضب”.

وأضافت: “أنا مصدومة مما فعل لاعب مان يونايتد، كيف يصف نفسه باللاعب المحترف ويفعل هذا بطفل من عمر أطفاله؟، هؤلاء اللاعبين مخربين وبلطجية كيف يمكن أن يصف شعوره إذا حدث هذا الأمر لطفل من أطفاله”.

كريستيانو رونالدو يعتذر:

ورد النجم البرتغالي على تصرفه عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “الأمر ليس بالسهل للتعامل مع هذا الأمر محزن، ويجب علينا أن نكون محترمين وصبورين مع الآخرين، وخاصة الأطفال والشباب، أريد أن اعتذر عن ما بدر مني، وأدعو هذا الطفل لحضور مباراة لليونايتد في أولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية واعتذاري أيضًا”.

وكان مانشستر يونايتد خسر من فريق إيفرتون بهدف دون رد سجله اللاعب أنتوني جوردونفي الدقيقة الـ27 بعد خطأ من المدافع الإنجليزي هاري ماجواير.