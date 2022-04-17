كشفت تقارير صحفية عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحصل على 850 ألف جنيه إسترليني من إدارة مانشستر يونايتد، بعد الهاتريك الذي سجله أمس في شباك نادي نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

رونالدو يسجل الهاتريك رقم 60 في مسيرته

ووصل رونالدو للهاتريك رقم 60 له في مسيرته بواقع الهاتريك الخمسين له في مسيرته مع الأندية و 10 هاتريك مع منتخب البرتغال.

مانشستر يونايتد يدفع 850 ألف جنيه إسترليني

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن رونالدو صاحب الـ37 عامًا جنى، 850 ألف جنيه إسترليني بسبب ثلاثيته أمس في شباك نوريتش سيتي، وفق بند في عقده يقضي بحصوله على 750 ألف جنيه إسترليني حال سجل 20 هدفًا ثم مكافأة أخرى قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بعد أن سجل هاتريك.

بات رونالدو ثالث أكبر هداف بعمر 34 عامًا أو أكثر، في كافة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، بواقع 15 هدفًا، خلف كريم بنزيما (25) وأنطوني موديست (15) هدفًا.

كذلك كسر النجم البرتغالي نحسه بتسجيله أول هدف من ركلة حرة منذ سبتمبر 2020.