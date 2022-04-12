نصح الأيرلندي روي كين، قائد نادي مانشستر يونايتد السابق، المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني في الموسم المقبل، حال عدم تجديده لفريق الريدز.

نجم اليونايتد السابق ينصح صلاح:

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية، بشأن مصير محمد صلاح: “أعتقد أن الانتقال إلى نادٍ كبير في الدوري الإسباني، هو الخيار الأنسب لـ صلاح، خاصة إذا لم يُجدد لنادي ليفربول”.

وتحدث روي كين، عن مستقبل صلاح وتجاربه الاحترافية، قائلًا: “اللعب في الليجا تجربة جديدة ومثيرة لـ صلاح، لأنه لعب في بطولات مختلفة قبل الانتقال لـ ليفربول قبل خمسة أعوام، مثل روما وفلورنتينا وتشيلسي وبازل، وفي حالة مغادرته سيكون الدوري الإسباني الخيار المناسب له”.

صلاح يقترب من التجديد ويوفنتوس يظهر في الصورة:

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن محمد صلاح أصبح قريبًا من تجديد تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، وسط مراقبة العملاق الإيطالي يوفنتوس الذي أعاد التفكير في ضم المصري، بجانب باريس سان جيرمان.