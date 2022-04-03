نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة تشهدها محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع, ومراكز الفقرة والمسيجيد واليتمة بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الـ 10 صباحاً, وتستمر – بمشيئة الله – حتى الـ 4 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة. وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.