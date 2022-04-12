أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير وجازان.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.