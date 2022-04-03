نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم ‏على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل ومحافظات الحائط والسليمي ‏والشملي وموقق والغزالة، إضافةً إلى المناطق المفتوحة ‏والطرق السريعة، مما ينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية.‏

وبين المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة ‏العاشرة صباحًا وتستمر إلى الساعة السادسة مساءً.‏

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة. وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.