يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، نظيره تشيلسي الإنجليزي، في إياب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء بين المرينجي والبلوز اليوم، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

الريال يبحث عن فوز جديد ضد البلوز:

وحقق نادي ريال مدريد الفوز على نظيره تشيلسي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستامفورد بريدج، بثلاثية مقابل هدف، حيث تألق الفرنسي كريم بنزيمة، وسجل ثلاثية ليقطع خطوة نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرغب نادي ريال مدريد في الفوز على تشيلسي، للاقتراب من رقم البلوز في عدد الانتصارات ضد المرينجي في دوري أبطال أوروبا، حيث تفوق الثاني على الأول في ثلاث مواجهات مقابل واحدة.

ويمتلك نادي تشيلسي أفضلية كبيرة على ريال مدريد، حيث تقابل الفريقان في ست مواجهات سابقة، حقق البلوز الفوز في ثلاث، جاءت الأولى بنتيجة هدفين لهدف، والثانية بهدف نظيف، فيما انتهت الثالثة بثنائية دون مقابل.

وحل التعادل الإيجابي في مباراتين، بينما فاز ريال مدريد في أول مواجهة له ضد نادي تشيلسي المواجهة الماضية بـ ستامفورد بريدج معقل البلوز، بثلاثة أهداف مقابل هدف للنادي الإنجليزي.