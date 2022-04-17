روت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود موقفًا يعكس حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المرأة السعودية.

سمو الأميرة ريما بنت بندر آل سعود تحكي عن موقف يعكس حرص الأمير محمد بن سلمان على المرأة السعودية

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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP pic.twitter.com/WIpotJIOsV — MBC1 (@mbc1) April 16, 2022

وقالت الأميرة ريما: “الكل يسمع بالتقرير الدولي الذي يؤكد القفزات التي أخذتها المملكة في مشاركة المرأة في التجارة والقوانين الموجودة في المملكة وكلنا كنا مبسوطين وفخورين”.

تغيير الأمور جذريًّا:

وأضافت الأميرة ريما بنت بندر: “ولي العهد عندما رأى تقرير البنك الدولي لأول مرة قال كيف المملكة مستواها من آخر بلاد في العالم رغم كل ما نفعله”.

وتابعت الأميرة ريما: “من هنا اجتمع الدكتور ماجد والدكتورة إيمان مع فريق العمل واشتغلوا على كيفية رفع الأداء في المملكة مع الاهتمام بظهور نتائج إيجابية وتغيير الأمور جذريًّا”.