يأمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة نتائجه المميزة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والتألق في نهائيات كأس العالم 2022.

السعودية في كأس العالم للمرة السادسة

وتأهل الأخضر بقيادة رينارد إلى مونديال 2022 في قطر، بعد تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 23 نقطة، يليه اليابان، وحلت أستراليا ثالثًا لتخوض الملحق ضد الإمارات.

وتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، ويطمح في تسجيل حضور مميز خلال نسخة المونديال الجديدة التي ستُقام في قطر نهاية العام الجاري.

رينارد يسعى لتجاوز مرحلة المجموعات

ونجح رينارد في تحقيق العديد من الأرقام المميزة مع الأخضر، حيث أصبح أكثر مدربًا أجنبيًا تحقيقًا للانتصارات، وقاده لتحقيق الفوز الأول على أستراليا في تصفيات كأس العالم.

ويطمح رينارد في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتجاوز مرحلة المجموعات في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تأهل الأخضر إلى دور الـ16 في مونديال 1994.

وتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عام 1994، وقاده في المونديال خورخي سولاري، وبدأ مشواره في مونديال أمريكا 1994 بالخسارة أمام هولندا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على المغرب وبلجيكا.

وصعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 في كأس العالم بأمريكا، ويضرب موعدًا مع السويد، وخسر الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.