توقع أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد معظم مناطق المملكة زخات مطرية خلال الساعات المقبلة.

ونشر المسند إحدى خرائط الطقس لتوقعات الأحوال الجوية وعلق عليها بالقول : زخات مطرية متوقعة خلال الساعتين القادمتين من 08:50 حتى 10:50م.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.