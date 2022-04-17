أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت أكثر من 316 مليون ريال حتى الآن .

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن إجمالي الزكوات المقدمة عبر الخدمة منذ بداية شهر رمضان المبارك بلغ حتى الآن، أكثر من 24 مليون ريال.

مستحقو الضمان الاجتماعي

وقالت: “إن مستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استفادوا من جميع المبالغ الواردة عبر الخدمة”.

وأضافت: “أن خدمة إخراج الزكاة متاحة عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، من خلال خدمات سداد و”Apple Pay” ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة” .