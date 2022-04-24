ارتفع الإقبال على أداء اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بنسبة كبيرة، ‏ضمن جهود ‎هيئة تقويم التعليم والتدريب ، لضمان وضبط الجودة وتحسين التحصيل العلمي، والاهتمام بمهنة المعلم كركيزة أساسية لجودة التعليم.

وشهد الإقبال على أداء اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية لهذا العام زيادة بنسبة 152% مقارنة بالدورة السابقة.

دورة من اختبارات الرخص المهنية

وتم الانتهاء من تطبيق دورة من اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، وتم إعلان النتائج الخاصة بها، لتحسين التحصيل العلمـي لأبنائنـا وبناتنا من الطلبة، ولأن مهنة المعلم ركيزة أساسية لجودة التعليم.