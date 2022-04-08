تجسد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – إلى المدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي الشريف الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة الحرمين الشريفين.

#فيديو| سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر طيبة بالمدينة المنورة اليوم أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه – رعاه الله -.#ولي_العهد_في_المدينة_المنورة#واس pic.twitter.com/RbrIGIXNDt

— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 8, 2022

مكانة المدينة المنورة

كما تعكس زيارة ولي العهد إلى المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك مكانة طيبة الكبيرة لدى القيادة، والاهتمام البالغ من سموه للاطلاع عن قرب على مشروعات التطوير في المنطقة، والاستماع للمواطنين.

وتأتي زيارة ولي العهد إلى المدينة المنورة لتعكس عظيم اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وعنايتها الكبيرة بهما وتمكين الخدمات الأفضل لضيوف الرحمن، والاطلاع عن قرب على المشروعات التطويرية بهما.

وهذا الأمر ليس بجديد فمنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، شكلت المدينة المنورة أهمية بالغة، واهتمامًا كبيرًا من القيادة السعودية، حيث قدم الأئمة والملوك مشاريع تطويرية وتوسعة الحرم النبوي الشريف، بهدف إتاحة الزيارة لأكبر عدد من المسلمين حول العالم.

ولي العهد يستقبل المواطنين

وخلال زيارته حرص ولي العهد على استقبال أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمع من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه في قصر طيبة بالمدينة المنورة.

ويعكس استقبال ولي العهد للمواطنين نهج قادة البلاد منذ تأسيس الدولة، حيث دأبوا رحمهم الله على تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لهم، مجسدين بذلك أعظم صور التلاحم بين قيادة رشيدة وشعب وفيّ، أثمرت بفضل الله أمنًا واستقرارًا ورخاءً.

مشاريع تنموية

وحظيت المدينة المنورة خلال العقود الماضية ولاتزال بمشاريع تنموية في مختلف المجالات الثقافية والتجارية والصحية والسياحية، بهدف تحسين جودة حياة سكان المدينة المنورة وجذب الاستثمارات والسياح لها وبما يتيح مزيدًا من فرص العمل، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين.

كما أطلق سمو ولي العهد وضمن برامج رؤية 2030 (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة، وإثراء الرحلة الدينية، وتحسين الخدمات المقدمة بما يتيح زيارة الحرمين الشريفين لأكبر عدد من المسلمين حول العالم. وتأتي زيارة سمو ولي العهد إلى المدينة المنورة ترجمة لتلك التوجهات المباركة.