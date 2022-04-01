أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تعيد ترتيب صفوفها بمحيط ماريوبول وخاركيف ودونباس لشن هجوم كبير، مشيرًا إلى أن الوضع في جنوب البلاد ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة.

معارك شمال العاصمة

وأضاف في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل “نواصل صد القوات الروسية في شمال العاصمة كييف”.

كما تابع “ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده”.

ممرات إنسانية

من جانبها، أعلنت روسيا الخميس أنّها ستفتح الجمعة ممرًّا إنسانيًا لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية والتي تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “القوات المسلحة الروسية ستعيد فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا (220 كيلومترًا شمال غرب) في الأول من نيسان/أبريل اعتبارًا من الساعة 10,00 بتوقيت موسكو (7,00 ت غ)”.