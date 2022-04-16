أثار سؤال عن صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا ومدى استفادة الهلال منه، غضب جماهير النادي بعد أن طُرح عبر حساب إحدى القنوات الرياضية في موقع “تويتر”.

السؤال أغضب جماهير الأزرق

وكان حساب قناة “24 الرياضية” طرح سؤالًا عن صفقة بيريرا قائلًا: “برأيك.. هل ثبت أن المحترف البرازيلي في الهلال ماتيوس بيريرا صفقة فاشلة حتى الآن؟”.

وقال أحد جماهير الأزرق عبر “تويتر” موجهًا استفسارًا لـ حساب القناة: “هل تستطيع قناة 24 تنزل استفتاء بخصوص أنسيلمو النصر أو جونثان! الطبيعي لا”، فيما قال آخر: “‏لماذا على بيريرا؟ لماذا لم تجرؤن على مدافع النصر موري. أو أنسيلمو”.

وكان اللاعب بيريرا تعرض لانتقادات من قبل جماهير النادي بسبب تراجع مستواه في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، التي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.