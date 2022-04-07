انتهت منذ قليل، مباراة سابهان الإيراني ضد باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولي في دور المجموعات الآسيوي، بفوز الأول بثلاثية مقابل هدف.

سباهان ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا:

بدأت مباراة باختاكور ضد سابهان بداية سريعة، حيث ضغط الفريق الأوزبكي منذ بداية الشوط وسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 20، من أحداث اللقاء، وحمل توقيع الهدف المهاجم دراغان شران.

وحاول الفريق الكروي الأول بنادي سابهان تعويض النتيجة طوال أحداث الشوط الأول، ولكنه فشل في إدارك هدف التعادل، حتي جاء شهريار مغانلو بتسديدة قوية سجل من خلالها هدف التعديل للفريق الإيراني في الدقيقة الـ 49.

و أضاف المهاجم شهريار مغانلو في الدقيقة الـ 55، هدف التقدم لنادي سباهان الإيراني، الذي كان متأخرًا بهدف نظيف في الشوط الأول، حيث تمكن لاعبو الفريق من إضافة ثنائية في خمس دقائق بالشوط الثاني.

وبكرة سحرية أرسلها دانيال إسماعيليفر لزميله محمد رضا حسيني الذي وضعها في الشباك وأعلن عن إضافة الهدف الثالث لـ سباهان الإيراني، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإيراني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ترتيب المجموعة بعد فوز سباهان:

وجاء سابهان في المركز الأول بعد الفوز على حساب باختاكور بثلاثية مقابل هدف بينما جاء الفريق الأوزبكي في المركز الأخير بالمجموعة، في انتظار نتيجة مباراة التعاون والدحيل التي ستقام بعد قليل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.