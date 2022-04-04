كشف أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن الفارق الزمني بين وقت أذان المغرب موعد الإفطار في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المستد : من في منفذ أم الزمول جنوب شرق الربع الخالي أول الناس فطراً في السعودية عند الساعة 05:34م، مقابل آخر الناس في شبه جزيرة رأس الشيخ حميد 07:01م شمال غرب السعودية.

ولفت إلى أن المسافة بينهما تصل 2200 كم أفقيًا بفارق يبلغ نحو 01:27.

وبعبارة أخرى فإن أهالي أم الزمول يصلون العشاء في الوقت الذي يكون فيه أهل رأس الشيخ حميد يصلون المغرب.

موعد أذان المغرب اليوم

وقد حان موعد أذان المغرب اليوم الثالث من رمضان في مكة المكرمة عند الساعة 06:37 مساء فيما كان عند الساعة 06:39 في المدينة المنورة وفي الرياض أذن بصلاة المغرب عند الساعة 06:11.

وفي الدمام كان موعد أذان المغرب عند الساعة 05:58 دقيقة أما مغرب ثالث أيام رمضان فيحين موعده في تبوك عند الساعة 06:54 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم

فيما ستكون مواقيت الصلاة في باقي المدن السعودية كما يلي: