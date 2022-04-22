حل سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، ضيفًا في حلقة اليوم الجمعة بـ برنامج “رامز موفي ستار” برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الممثل المصري الكوميدي رامز جلال.

فكرة البرنامج:

وتدور فكرة البرنامج حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي البلجيكي جون كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة أحد مشاهير الرياضة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير، وهو ما حدث مع سالم الدوسري اليوم كونه شخصية رياضية.

ويواجه الضيوف مطاردات سكان البحيرة بالدراجات النارية والسيارات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهرب بالعربة، كما يخيفهم رامز جلال الذي يحل محل فان دام في الخفاء بثعبان، وفي النهاية تتوقف العربة على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف.