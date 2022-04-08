أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، قبل قليل، عن تعافيه من فيروس كورونا.

سالم الدوسري ينضم لمعسكر الهلال

ونشر سالم الدوسري مقطع فيديو طمأن من خلاله الجماهير على حالته الصحية، وقال: “الحمد الله.. اليوم انتهيت من الحجر الصحي وأجريت المسحة والأمور طيبة، شكرًا على دعواتكم وسؤالكم، والآن في طريقي لمعسكر الهلال”.

وكان سالم الدوسري قد انتقل إلى المستشفى مؤخرًا بعد ارتفاع درجة حرارته، وأثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن الهلال في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا 2022، على أن يتم تجهيزه للمواجهات القادمة.

الهلال في دوري أبطال آسيا

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على رأس المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًا من الشارقة الإماراتي، الريان القطري واستقلول الطاجيكي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.