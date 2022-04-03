ذكر برنامج “أكشن مع وليد”- قبل قليل- أن اللاعب سالم الدوسري سيغيب عن مباراة الهلال والشباب اليوم في نصف نهائي كأس الملك؛ بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.

وكان الدوسري خاض آخر مباراة له مع المنتخب السعودي أمام أستراليا يوم الثلاثاء الماضي، وسجل هدف الفوز لـ الأخضر من ركلة جزاء.

سبب غياب سالم الدوسري:

وأضاف البرنامج أن إصابة الدوسري بـ كورونا ستجعله يغيب عن مباراة الشباب ثم مباراة الشارقة الإماراتي يوم الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع للمباراة بعد غياب الدوسري وعلي البليهي وأندري كاريلو مكونًا من: “المعيوف في حراسة المرمى، هيون سو، المفرج، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا، إيغالو، موسى ماريجا، صالح الشهري”.