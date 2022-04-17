أعرب نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، عن سعادته بإشادة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بمستواه.

سالم الدوسري سعيد بإشادة أجويرو:

وكان أجويرو قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع “تيك توك”، يُحلل فيه أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأبدى أجويرو إعجابه بمستوى النجم الهلالي، وقال: “رقم 10 يلعب جيدًا، جودته عالية، يمتلك قدرات رائعة، وسيكون مصدر خطورة على الأرجنتين في كأس العالم 2022.. اللاعب اسمه سالم الدوسري”.

ونشر سالم الدوسري صورة له أمام كأس دوري أبطال آسيا، وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية بالبطولة، مع صورة لنجم مانشستر سيتي السابق، وعلق عبر حسابه على “سناب شات”، قائلًا: “شكرًا لما سمعته من إشادة من نجم كبير.. وبإذن الله ما زال للمجد والبطولات والذهب بقية”.

الأخضر في كأس العالم:

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ويتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كلًّا من؛ الأرجنتين، المكسيك وبولندا.